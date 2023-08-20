Beşiktaş Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmiyor
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Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Pendikspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, böylece Süper Lig'de yenilgi yaşamadığı maç sayısını 17'ye yükseltti. Kara Kartal, bu süreçte 13 galibiyet elde ederken, 4 kez de mücadeleden 1 puan ile ayrıldı.
Kartal ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor