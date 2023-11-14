Beşiktaş, Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş, milli arada onursal başkan Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Ayrıca, İstanbulspor ile ikinci bir hazırlık maçı daha yapılacak.

Beşiktaş ile Sakaryaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba anısına hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada, biri onursal başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına olmak üzere iki hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, onursal başkan merhum Süleyman Seba'nın anısına, Seba'nın memleketi olan Sakarya'nın köklü kulüplerinden Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Kartal, milli arada ikinci hazırlık müsabakasını da Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yapacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçı programı şöyle:

19 Kasım Pazar

15.00 Sakaryaspor - Beşiktaş (Sakarya Atatürk Stadı)

22 Kasım Çarşamba

14.00 Beşiktaş - İstanbulspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri) - İSTANBUL