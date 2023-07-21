Beşiktaş, Strasbourg'u mağlup etti
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Beşiktaş, Almanya'da oynadığı hazırlık maçında Strasbourg'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularının iyi bir performans sergilediğini ve sezon öncesi hazırlıkların iyi geçtiğini belirtti. Güneş ayrıca transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Almanya'da yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Şenol Güneş, ilk günden bu yana hazırlıkların iyi geçtiğini söyledi.Sahadaki oyunu geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Güneş, "Oyuncularımın dikkatli, arzulu ve disiplinli çalıştıklarını görüyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.Sezonun ilk resmi maçının 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile oynanacağını hatırlatan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti: "Savunmada, hücumda, blokların uyumunda iyiyiz. Gereksiz top kayıplarımız var. Hücumda daha da zenginleşeceğiz. Eldeki oyuncularımızla neler yapabileceğimizi gördük. Kendi içimizde alternatifler üretip yeterli olmadığında düşündüğümüz oyuncuları takıma monte etmek istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Çalışma ortamımız iyiydi. Oyuncuların niyeti iyiydi. Oyuncularımı seviyorum.""BEŞİKTAŞ'I NASIL BAŞARILI YAPARIZ ONU DÜŞÜNÜYORUZ"Teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetimin transferlere yönelik gayret gösterdiğini belirterek, "Takımımıza ve maddi durumumuza uyum sağlayacak oyuncularla yarış yapacağız. Orta saha ve hücuma oyuncu almamız gerekiyor. Birçok kulvarda yarışacağız. Türk oyuncularımızın durumlarına bakacağız. Taraftarlarımız takımın başarısını istiyor. Beşiktaş'ı nasıl başarılı yaparız onu düşünüyoruz. Başkanımız takımın iyi olması için uğraşıyor. En doğrusunu yapmaya çalışıyor. İstenilen her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Bazen çok harcayıp başarısız da olabiliriz. Bazı mevkilerde iyiyiz. Hem hücuma dönük orta saha hem de kenar oyuncusu takımı zenginleştirir. Herkes takımın bir parçası olacak ve başarı için her şeyi ortaya koyacak. O ruh olmadan başarı gelmez. İnancımız ve gücümüz var" şeklinde konuştu."MULEKA'DAN MEMNUNUM AMA DAHA İYİ OLMALI"Transferde anlık hareket etmemenin önemini vurgulayan Şenol Güneş, "Muleka'dan memnunum ama daha da iyi olmalı. Biz dışarıdan oyuncu almak istemiyoruz, eldekiler iyi olsun istiyoruz. Adaptasyon olmazsa eksikleri değerlendireceğiz. Kadromuzu en iyi şekilde on sekiz yapabilirsek gençlerle yirmi beş, o zaman maraton daha kolay olur. Aksi halde çaresizlik olur. Para verip oyuncu alabilirsin ama oyuncuya ödeme yapamadığında ligi kaybedersin. Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların yerini eldeki Türk oyuncularla ya da Afrikalı olmayan oyuncularla tamamlamak istiyoruz. Gelmek isteyen ya da gitmek isteyen Türk oyuncular var" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, Strasbourg maçında kadroda yer almayan Rachid Ghezzal ve Ajdin Hasic için ise "Ghezzal'ın sakatlığı ciddi değil. Fiziksel olarak tamamen hazır olması gerekiyor. Kendisi için dinlenmenin daha yararlı olacağını düşündük. Hasic'in de halsizliği vardı" diyerek sözlerini tamamladı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor