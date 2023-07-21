Beşiktaş, Strasbourg'u mağlup etti

Beşiktaş, Almanya'da oynadığı hazırlık maçında Strasbourg'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularının iyi bir performans sergilediğini ve sezon öncesi hazırlıkların iyi geçtiğini belirtti. Güneş ayrıca transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.