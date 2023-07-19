Beşiktaş Stat Sponsorluğu İçin Pazarlık Aşamasında

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrası yaptığı açıklamada, stat sponsorluğuyla ilgili pazarlık aşamasında olduklarını belirtti. Transferler ve sezon hakkında da konuşan Ferah, keyifli bir sezon olacağına inandığını söyledi.

- Mehtap Mutluşan Ferah: "Stat sponsorluğunda pazarlık aşamasındayız"

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah:

"Çok keyifli ve güzel bir sezon olacağına inanıyorum"

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrası konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, "Stat sponsorluğunda pazarlık aşamasındayız" dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Programa katılan Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, keyifli bir kura çekimi olduğunu söyleyerek, "Gerçekten İstanbul'un sıcağında bütün kulüp yöneticilerinin katıldığı keyifli bir kura çekimi oldu. 2023-2024 sezonu hepimiz için kazasız belasız bir lig olsun. Süper Lig'e çıkan takımlara başarılar diliyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın transferlerle ilgili nasıl ilerleyeceğiyle ilgili bir soru sorulması üzerine Mutluşan Ferah, "Transferlerle ilgili başkanımız kampa katıldı ve bizzat kendisi ilgilendiği için en kısa sürede sizlere bununla ilgili açıklama yapacaktır. Benim bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Stat sponsorluğuyla ilgili birkaç önemli firmayla görüştüklerini aktaran Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah, "Pazarlık aşamasında olduğumuz için rakam söylemem doğru olmaz. Çok az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın menfaatlerine hangisi uygunsa, sizler aracılığıyla en kısa zamanda taraftarlarımıza bu haberi vereceğiz" şeklinde konuştu.