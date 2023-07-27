Beşiktaş Stadyumu'nda Yönetim İstifa Tezahüratları Yapıldı

Beşiktaş Stadyumu'nda sezonun ilk resmi müsabakasında taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterdi.

Beşiktaş Stadyumu'nda sezonun ilk resmi müsabakasında yönetim istifa tezahüratları yapıldı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Arnavutluk ekibi KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti. Stadyumdaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın belli bölümlerinde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterdi. - İSTANBUL