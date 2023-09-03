Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor maçı sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final müsabakası yayınlandı

Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor müsabakası sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final müsabakası yayınlandı. Maçın son dakikalarında stadyum görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile mücadeleyi seyreden taraftarlar, heyecan dolu anlar yaşayarak Filenin Sultanları'na destek oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde oynadığı 3. maçı galibiyetle tamamlayarak puanını 7'ye yükseltti.

Golcü stoperi Colley'in 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, bu sezonun yeni isimlerinden Milot Rashica'nın 40. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı.

Sivasspor'u yenerek yoluna devam eden Beşiktaş, yenilmezlik serisini 23 maça yükseltti.

Geçen sezon ligdeki son yenilgisini Sivasspor deplasmanında alan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 14 maçta rakiplerine yenilmeden sezonu tamamladı. Bu süre içinde 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş, bu sezon da yenilgi yaşamadı.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran siyah-beyazlı ekip, ligde de geride kalan 3 haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Aboubakar ligde golü unuttu

Ligde henüz golle tanışamayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Sivasspor'u da boş geçti.

Bu sezon tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydeden Kamerunlu golcü, Tirana ile oynanan ilk maçı da golsüz geçerken Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş maçı da dahil olmak üzere Neftçi ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol atarak toplamda 5 gole ulaştı.

Aboubakar, ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamazken, Pendikspor karşılaşmasında da gol kaydedemedi.

Colley, Sivasspor'u da boş geçmedi

Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki 3. golünü Sivasspor ağlarına gönderdi.

Bu sezon takımıyla çıktığı 8 karşılaşmada 3. kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, ilk golünü 1-1 sona eren Pendikspor maçında attı ve böylece ligde üst üste iki maçta da gol kaydetmiş oldu. Colley, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Dinamo Kiev'le deplasmanda oynanan maçta takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tüm gollerini kornerlerden atan Colley, Sivasspor maçında da takımını öne geçirmeyi başardı.

Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.

Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı.

Rashica'ya gol pasını veren isim ise henüz ligde golü bulunmayan Aboubakar oldu.

Ghezzal sahalara döndü

Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezona da sakatlıkla başlayan Rachid Ghezzal, 4,5 ay sonra sahalara döndü.

Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.

Muleka'ya kulübeden alkışlı destek

Mücadelenin 75. dakikasında yerini Ante Rebic'e bırakan Jackson Muleka'yı, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı yuhaladı.

Kısa süreli protestoya siyah-beyazlı yedek kulübesi alkışla cevap verirken taraftarların büyük bölümü de Muleka'yı alkışladı.

Filenin Sultanları'nın finali skorbordda yayımlandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı, Beşiktaş Park'ta skorborddan yayımlandı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında maçın yayımlanacağı anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na destek oldu.