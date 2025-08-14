Beşiktaş-St. Patrick's Maçında Hakem ve Kadrolar Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile St. Patrick's karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-St. Patrick's maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty

