Beşiktaş-St. Patrick's Maçında Hakem ve Kadrolar Belli Oldu
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile St. Patrick's karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-St. Patrick's maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor