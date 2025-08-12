Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklara devam ediyor. Antrenmanlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürüyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
