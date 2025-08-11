Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü idmanda yeni transfer Wilfred Ndidi de yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi de takımla ilk antrenmanına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
