Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü idmanda yeni transfer Wilfred Ndidi de yer aldı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi de takımla ilk antrenmanına çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor