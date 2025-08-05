Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maç sonrası oynanan ayak tenisiyle sona erdi. Basına kapalı idman, 1 saat sürdü. - İSTANBUL