Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor

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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos'ta İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, mazın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Shakhtar Donetsk maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 3 Ağustos Pazar günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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