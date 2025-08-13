Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı İrlanda temsilcisi St. Patrick's müsabakasının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise St. Patrick's maçının taktiği üzerine çalışma yapıldı.

Antrenmana ağrıları bulunan Fahri Kerem Ay ve Jean Onana katılmadı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen basın toplantısında Başkan Serdal Adalı'nın isminin transfer söylentilerine konu olduğunu söylediği Elan Ricardo da idmanda yer almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe Feyenoord'a 5 attı, Hollandalılar çıldırdı: Baş belası, işi berbat etti

Fenerbahçe Feyenoord'a 5 attı, Hollandalılar çıldırdı: Baş belası...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç sevgililerin sır ölümü! Evde korkunç halde bulundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.