Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
