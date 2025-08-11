Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki St. Patrick's rövanşı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, yeni transfer Wilfred Ndidi'nin katılımıyla gerçekleşti.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçıyla noktalandı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor