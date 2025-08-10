Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bugün salonda yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL