Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Biletlerini Satışa Sunuyor

Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında St. Patrick's ile yapacağı maça ait biletleri satışa çıkarıyor. Ön satış yarın, genel satış ise 11 Ağustos'ta başlayacak.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, müsabakanın biletlerini yarın satışa sunacak.

İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin lira

VIP 101-126: 22 bin lira

1. Kategori: 7 bin lira

2. Kategori: 6 bin lira

3. Kategori: 5 bin lira

4. Kategori: 4 bin 500 lira

5. Kategori: 4 bin lira

6. Kategori: 3 bin 500 lira

Doğu Üst: 4 bin lira

7. Kategori: Bin 500 lira

8. Kategori: Bin 250 lira

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
