Beşiktaş Sportif Direktörü Kazancı: Hedefimiz bütçeyi 25 milyon Euro'nun altına düşürmek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Transferleri ilk antrenmana yetiştireceğiz"

"Aboubakar gündemimizde yok"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Talisca'nın aldığı ücret yüksek. Ama geçenlerde 'Ödemelerinin olmaması durumunda serbest kalması' söz konusuydu. Ancak unutulmasın Josef de aynı ülkeden bize geldi. Orada aldığından daha az bir ücret alıyor burada. Tabii ki Talisca, uzun yıllar orada kalmak istediğini söyledi. Sörloth konusunda Real Sociedad'ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de var. Kendisinin buraya gelme arzusu da var. Tabii ki olay sonunda maddi duruma gelecek. İlk adım Real Sociedad'ın opsiyonu kullanıp kullanmaması konusu. Aboubakar ise gündemimizde olan bir oyuncu değil."