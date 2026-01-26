Haberler

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki son 10 maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 lig galibiyeti ve 2 kupa galibiyeti elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların mağlubiyet serisi de devam etti. Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi. - İSTANBUL

