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Beşiktaş, son 10 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İki takım arasındaki rekabetin sonuçları dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 26 puanla üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı eritebilme adına sarı-lacivertliler karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak. Hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetiminin ilk sınavı olacak Fenerbahçe maçında tribünlerin, yaşanan bu değişim sonrası tamamen dolması bekleniyor.

Son 10 mücadelede 1 yenilgi

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan siyah-beyazlı takım, ağlarında da 16 gol gördü. Bu süreçteki tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skorla alan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de 4-2 galip gelmeyi başarmıştı.

Ayrıca ligde oynanan son 5 maçın 4'ünde ise taraflar 1'er puana razı oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın sonuçları söyle:

2022-2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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