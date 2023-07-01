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Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u transfer etti

Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u transfer etti

Spor Haberleri

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekibi Somaspor'dan 20 yaşındaki futbolcu Emrecan Bulut'un transfer edildiğini duyurdu. Kulüp, Emrecan Bulut ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekibi Somaspor'dan 20 yaşındaki futbolcu Emrecan Bulut'un transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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