Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Slovenya'ya kamp için gitti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya ikinci etap kampına gitti. Kamp kadrosunda bazı futbolcular yer almadı.

Beşiktaş kamp çalışmaları için Slovenya'da

Ali DANAŞ / GRAZ - AVUSTURYA, - Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştiren Beşiktaş, hazırlık maçları yapacağı ikinci etap kampı için Slovenya'ya geldi. Yaklaşık 2 saatlik uçak yolculuğunun ardından Avusturya'nın Graz Havaalanı'na inen siyah-beyazlı kafile, buradan karayolu ile kamp yapacağı Maribor şehrine geçti. Maribor'da 11 günde 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlain, Daniel Amartey, Francisco Montero, Tayfur Bingöl, Kartal Kayra Yılmaz ve Kerem Atakan Kesgin kamp kadrosuna dahil edilmedi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk Milli Takımı ile yer aldığı için izinli olan Ernest Muçi tatilden erken dönerek kamp kadrosuna dahil oldu. Semih Kılıçsoy ise 15 Temmuz'da Maribor kampına katılacak. Beşiktaş, Slovenya'daki ilk antrenmanını akşam saatlerinde kamp otelinde gerçekleştirecek.

METE VARDAR: ÇOK HAZIR BİR BEŞİKTAŞ OLACAĞINI BEN GÖZLEMLİYORUM

Graz Havaalanı'nda Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir yolculuk yaptıklarını ve iyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini belirten Vardar, kamp kadrosunda olmayan futbolcularla ilgili gerekli açıklamayı Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın yapacağını aktardı. Vardar, "Bunlar teknik konular. Tabii ki Samet Hocamız ve Giovanni van Bronckhorst gerekli şeyleri söyleyecektir. 29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Diğer oyuncularla ilgili, sebepleriyle ilgili yorum yapmayayım. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul'da iyi geçti. Sizler de zaten bunu gözlemlediniz. 1 Temmuz'da açtığımız sezonu bugün burada devam ettiriyoruz. Daha sonra 3 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos'ta da lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu üyesi olarak hem de seven bir taraftar olarak. Takım çok iyi hazırlanıyor. Gayet iyi takım, neşeleri iyi. İyi geçen bir kampın lige de önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Bunu gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA MAÇI YÜZDE 80 İHTİMALLE ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANACAK"

Bir basın mensubunun "Daha önce Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması için bir çağrıda bulunmuştunuz. Bu konuda bir gelişme var mı?" sorusuna Mete Vardar şu yanıtı verdi:

"Gelişme var, olumlu olacağını düşünüyoruz. TFF yetkilileriyle dün konuştuğumuzda bu çağrıya sıcak bakıldığı ifade edildi. Maç yüzde 80 ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak."

"TRANSFER KONUSUNDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Mete Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili ise "Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz buradayız. Takımla beraber burada kampın iyi geçmesi için katkı sağlamak için buradayım" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Slovenya Beşiktaş Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi?
Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title