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Beşiktaş, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı. Beşiktaş, Slovenya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Öte yandan idmanı Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba takip etti.

Beşiktaş, Slovenya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Slovenya Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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