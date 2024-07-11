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Beşiktaş, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün TSİ 19.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcücü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün TSİ 19.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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