Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenman ile devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. İdman, fitness ve rejenerasyon uygulamalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Slovenya'daki kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.