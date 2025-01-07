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Beşiktaş, Sivasspor'u Yenerek Kupada İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Sivasspor'u Yenerek Kupada İlk Galibiyetini Aldı
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanla ayrıldı. Teknik Sorumlu Halim Okta, kazanmanın mutluluğunu dile getirerek, yoluna devam edeceklerini belirtti.

Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, "Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Kupada bugün ilk maçı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. İstediklerimizi futbolcularımız uyguladı. 1 gol bulduk. Topun hakimiyeti bizdeydi. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı topu biraz fazla rakibe verdik. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan içgüdüyle topu korumaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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