Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u sahasında ağırladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda değişiklik yaptı ve Ghezzal 4.5 ay sonra kadroya alındı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanşında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Salih Uçan'ın yerine Chamberlain'i ilk 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Necip Uysal, Colley ve Onur Bulut'tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Chamberlain'i sahaya süren tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta Muleka'yı görevlendirdi. Şenol Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

GHEZZAL 4.5 AY SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra bir maç kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal'dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz sezon son olarak 30'uncu haftada oynanan Ümraniyespor mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, Sivasspor maçının kadrosuna alındı. Yeni sezon öncesinde kampta takımla birlikte çalışan, ancak daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Ghezzal, geçtiğimiz günlerde oğlu ve kayınvalidesinin kaza yapmasının ardından Fransa'ya gitmişti. Hafta içinde yeniden takımla çalışmalara başlayan Cezayirli kanat oyuncusu, 132 sonra bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

SALİH UÇAN SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı. Darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın önemli bir sakatlığının olmadığı, dinlendirilmek üzere kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

CHAMBERLAIN İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Oxlade-Chamberlain, ilk kez bir mücadelede ilk 11'de görev aldı. Yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen İngiliz orta saha oyuncusu, Avrupa'da oynanan Dinamo Kiev karşılaşmaları ve Süper Lig'deki Pendikspor mücadelesinde sonradan oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kezz 11'de terletti.