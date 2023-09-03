Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Colley ve Rashica kaydetti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Fernandes (Dk. 88 Ghezzal), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 63 Zaynutdinov), Oxlade-Chamberlain (Dk. 63 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 75 Cenk Tosun)

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 72 Barrow), Saiz, Manaj, N'Jie (Dk. 86 Emre Gökay), Rodrigues (Dk. 14 Kvet)

Goller: Dk. 25 Colley, Dk. 40 Rashica (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rosier, Dk. 38 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45 Manaj, Dk. 61 Charisis, Dk. 70 Kvet, Dk. 87 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yendi.

46. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yaptığı ortada Muleka topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

48. dakikada Saiz'ın pası sonrası topla buluşan Kvet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

76. dakikada Saiz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Barrow, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, bu pozisyonda topu kontrol etti.

77. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun vuruşunda top, Colley'den sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Barrow, şutunu çekti. Top auta çıktı.

82. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Rebic, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+4. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Onur Bulut vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.