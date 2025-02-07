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Beşiktaş, Sivasspor Maçı İçin Sivas'a Geldi

Beşiktaş, Sivasspor Maçı İçin Sivas'a Geldi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a ulaştı. -10 derece havada taraftarlar takım kafilesini çiçeklerle karşıladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas'a geldi.-10 derece ölçülen hava sıcaklığında kafileyi, siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. -10 derece ölçülen hava sıcaklığında meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı. Bazı futbolcular ise havalimanından çıkınca soğuktan korunmak için hızla takım otobüsüne yöneldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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