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Beşiktaş, Sivasspor maçı için Sivas'a geldi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak maç için Sivas'a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, maç için Sivas'a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Fernando Santos ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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