Beşiktaş, Sivasspor maçı için hazır

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, yarın Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş, maç öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele 19.15'te başlayacak.