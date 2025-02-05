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Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bugün yapılan antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleşti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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