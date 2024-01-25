Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde; basına kapalı olarak yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla sürdürecek.