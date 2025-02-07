İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor

Mürettebatın ölüm kalım savaşı sürüyor
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Beşiktaş Sivas'a Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Beşiktaş Sivas'a Geldi, Taraftarlar Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacak. Beşiktaş kafilesi Sivas'a özel uçakla geldi ve taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara çiçek verdi.

Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
img

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
img

Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti
img

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.