Beşiktaş Sivas'a Geldi, Taraftarlar Karşıladı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacak. Beşiktaş kafilesi Sivas'a özel uçakla geldi ve taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara çiçek verdi.
Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor