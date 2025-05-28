Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenmanlara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedi kişilik aile araba ölün bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile araba ölün bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.