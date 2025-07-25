Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Rövanş Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve rejenerasyon çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından pazar günü saat 10.00 ve 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor