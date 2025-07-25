Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve rejenerasyon çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından pazar günü saat 10.00 ve 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltında! İddia vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.