Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından taktik çalışma ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Siyah-beyazlılar, salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını sürdürecek.