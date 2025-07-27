Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazırlanıyor

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından taktik çalışma ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Siyah-beyazlılar, salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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