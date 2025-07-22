Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan çalışmalar ile takım, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.