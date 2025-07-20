Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maça hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 30 dakika sürdü.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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