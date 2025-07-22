Beşiktaş Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, müsabakanın hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL