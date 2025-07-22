Beşiktaş Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, müsabakanın hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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