Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini konuk etmek için hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktik çift kale mücadeleyle antrenman tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
İdmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da takip etti.