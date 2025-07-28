Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla oynayacağı rövanş maçı için Polonya'da antrenman yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman 1 saat 40 dakika sürdü.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor