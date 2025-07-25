Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Başladı
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Futbolcular, yenileme ve esneme çalışmaları yaptı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 30 dakika çalışan siyah-beyazlı ekip, yenileme ve esneme çalışmaları yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, yarın yapacakları iznin ardından pazar günü çift idmanla Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor