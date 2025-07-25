Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Futbolcular, yenileme ve esneme çalışmaları yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 30 dakika çalışan siyah-beyazlı ekip, yenileme ve esneme çalışmaları yaptı.

Beşiktaşlı futbolcular, yarın yapacakları iznin ardından pazar günü çift idmanla Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Süper Lig devinden 25 milyon euroluk tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.