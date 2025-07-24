Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 4-2 Mağlup Oldu

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk 'e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz Perşembe günü rövanş maçında rakibine Polonya'da konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov düdük çaldı. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev üstlendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Beşiktaş olsa da konuk Shakhtar Donetsk öne geçti. 7'nci dakikada ceza sahası çizgisinin sağında topla buluşan Alisson, içeri kat ettikten sonra şutunu çekti. Beşiktaş savunmasına çarpan top kaleci Mert'i terste bırakarak ağlarla buluştu: 0-1. Ukrayna ekibi, 27'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Alisson, Jurasek'ten sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte Eguinaldo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2. 40'ıncı dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen yeni transfer Abraham ilk golünü kaydetti: 1-2. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikasında rakibinden topu kapan Rafa Silva, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Riznyk gole izin vermedi. 68'inci dakikada Shakhtar farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Kısa paslarla uzun süre pas yapan konuk ekipte sağ kanatta topla buluşan Alisson, şutunu çekti. Savunmadan sek arka direkte Kevin'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3. 87'nci dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı 1'e indirdi. Rafa Silva'nın şutunda kaleci Riznyk'ten seken topu takip eden Joao Mario, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3. Beşiktaş risk aldığı anlarda uzun topla çıkan Shakhtar Donetsk, 90+5'inci dakikada Kevin attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

ABRAHAM İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Siyah-beyazlı ekibin, yeni sezon öncesinde Roma'dan kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, takımıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanıştı. 27 yaşındaki golcü oyuncu, 40'ıncı dakikada penaltıdan kaydettiği golle, Beşiktaş kariyerindeki ilk resmi maçında gol atma başarısı gösterdi.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekibin 3'üncü golü bulmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar oyuncularına tepki göstermeye başladı. Oynanan kötü oyundan şikayetçi olan Beşiktaşlı taraftarlar, kısa bir süre eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Kısa süre yapılan tezahüratlara bazı Beşiktaş taraftarları ise ıslıklarla tepki gösterdi.