Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yaptığı maçını 1-0 kaybetti.

Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva ve Vincent Aboubakar ilk 11'i başladı. Müsabakanın ilk yarısını golsüz eşitlikle tamamlanırken, 66. dakikada Eguinaldo'nun golüyle Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Bu gol aynı maçın da skoru oldu. - İSTANBUL