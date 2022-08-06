Beşiktaş sezonu Kayserispor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Haberler

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Beşiktaş sezonu Kayserispor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş sezonu Kayserispor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

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Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen siyah-beyazlılar taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 53. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü. Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı. İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbul'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

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