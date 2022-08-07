Beşiktaş sezona galibiyetle başladı Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren Ghezzal'ın golünün ardından büyük bir sevinç yaşandı. Yedek kulübesindeki tüm oyuncuların sahaya girerek kutladığı gol, Beşiktaş'a Valerien Ismael'in görev yaptığı süre içinde 4. galibiyeti yaşattı. Geçen sezonun 31. haftasında Beşiktaş'ta göreve başlayan Ismael, siyah-beyazlı takımın başında görev aldığı 9. maçı galibiyetle tamamladı. Geçtiğimiz sezonun 8 haftasında 4 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, Fransız teknik adamla yeni sezona 3 puan alarak başladı. Cenk Tosun 2 dakikada atıldı Beşiktaş'ın bu sezon bir kez daha kadrosuna kattığı Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla 3. döneminin ilk maçında kırmızı kartla oyundan atıldı. 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine oyuna giren Cenk Tosun, 90+1. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördükten 2 dakika sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi. Kayserispor 10 kişi kaldı Kayserispor, Beşiktaş karşısında mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 59. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ali Karimi, 67. dakikada Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci kırmızı kartla oyundan atıldı. Cenk Tosun'un golü VAR'dan döndü Beşiktaş'ta 84. dakikada Cenk Tosun'un attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı. 84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku'nun kafayla havalandırdığı topu Weghorst altıpas içinde indirdi, Cenk Tosun'un vuruşunda top ağlarla buluştu ancak geçerlilik kazanmadı. Siyah-beyazlı oyuncuların büyük sevincinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından yapılan uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğuna hükmederek golü geçersiz saydı. Galibiyet üçlüsü Weghorst'tan Beşiktaş'ta galibiyetle biten maçların ardından bir tribün ritüeli haline gelen maç sonu üçlüsünü Wout Weghorst yaptırdı. Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç sonunda da bütün oyuncuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Rachid Ghezzal Kayserispor Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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