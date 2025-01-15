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Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik ve minyatür kale maçlarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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