Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma kondisyon ve taktik odaklıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
