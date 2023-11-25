Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, maç için özel bir uçakla Samsun'a gidecek.

Beşiktaş, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Samsunspor maçı için bugün saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Samsun'a gidecek. - İSTANBUL