Beşiktaş, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında yarın 15.00'te Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Öte yandan, 22 Kasım Çarşamba günü İstanbulspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı ise iptal edildi.